Dorgeles Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı farklı devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin 41. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Gaziantep FK, 51. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve Alexandru Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi.

Bu gole hızla yanıt veren Fenerbahçe, 59. dakikada N'Golo Kante'nin ceza sahası dışından golüyle tekrar öne geçti.

DORGELES NENE'DEN HAT-TRICK

Dorgeles Nene, 68 ve 79. dakikadaki golleriyle hat-trick yaptı. Malili hücumcu, Fenerbahçe formasıyla 9 gol ve 10 asist rakamlarına ulaştı.

ASENSIO, 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de 2 asist yapan Marco Asensio ise sarı lacivertli formayla tüm resmi maçlarda 13 gol ve 14 asiste ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI: DERBİ

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükseltti.

Son 6 maçının 5'inde puan kaybeden Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.

Fenerbahçe, milli aradan sonra 5 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK

87' Gaziantep'de oyuncu değişikliği; Yusuf Kabadayı yerine Gidado oyuna dahil oldu.

84' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Asensio yerine İsmail Yüksek ve Guendouzi yerine Fred oyuna dahil oldu.

79' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farkı üçe çıkarıyor! Asensio'nun savunma arkasına pasında Nene kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. Ve kendisinin 3 takımının 4. golünü attı.

74'Gaziantep'te oyuncu değişikliği; Gassama yerine Camara oyuna dahil oldu.

74'Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği; Musaba yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

68' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farkı ikiye çıkarıyor! Hızlı hücumda Guendouzi'nin pasıyla Nene savunma arkasında topa buluştu ve topu sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

65' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sarı kart gördü.

59' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2-1 öne geçiyor. Kante'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Gaziantepli futbolcunun kafasına çarparak ağlara gitti.

58' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği; Cherif yerine Talisca oyuna dahil oldu.

53' GOOOLLL!!! Gaziantep FK, Maxim'in penaltı golü Fenerbahçe karşısında durumu 1-1 yapıyor.

52' PENALTI! VAR incelemesinin ardından Asensio'nun topa elle müdahale ettiğine karar verildi.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği; Levent Mercan yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

44' Fenerbahçe'de Nene yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe kontratağında Musaba'nın pasıyla hareketlenen Sidiki Cherif, topla birlikte ceza alanına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan seken top Dorgeles Nene'nin önünde kaldı ve sarı lacivertli oyuncu vuruşunu yapıp ağları havalandırdı.

33' Sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tayyip Talha Sanuç'un kafasında top direkten oyun alanına döndü.

20' Brown'un sol kanatta ceza sahasına yerden çevirdiği topa Asensio ayak içi bir vuruş gerçekleştirdi son anda Gaziantep FK savunması müdahale ederek kornere gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.