Dört büyükler milli takımlara kaç futbolcu gönderdi?

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:04

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ülkeler hazırlıklarını sürdürüyor. Dört büyükler yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan toplam 39 oyuncu ülkelerinin milli takım formasını giyecek.

BEŞİKTAŞ

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta 8 futbolcu ülkelerini temsil edecek. Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman ve Rıdvan Yılmaz Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Siyah beyazlılarda 5 yabancı futbolcu da kendi milli takımları için ter dökecek.

Cyle Larin - Kanada

Atiba Hutchinson - Kanada

Miralem Pjanic - Bosna-Hersek

Fabrice N'Sakala - Demokratik Kongo

Domagoj Vida - Hırvatistan

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de toplam 10 kişi Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek. Ay yıldızlı formayı giyecek tek isimse SerdarDursun. Ekim ayında kadroda olan Altay Bayındır ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu kez yok.

Attila Szalai - Macaristan

Filip Novak - Çek Cumhruiyeti

Dimitris Pelkas - Yunanistan

Marcel Tisserand - Demokratik Kongo

Kim Min-jae - Güney Kore

Miha Zajc - Slovenya

Muhammed Gümüşkaya - Ümit Milli Takım

Arda Güler - U17 Milli Takımı

Fatih Yiğit Şanlıtürk - U19 Milli Takımı

GALATASARAY

Galatasaray, 5 isim ile A Milli Takım'a en çok futbolcu gönderen takım konumunda. Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu Türkiye için ter dökecek.

Sarı kırmızılılar 9 yabancı futbolcusunu da kendi ülkelerine gönderdi.

Sofiane Feghouli - Cezayir

Mostafa Mohamed - Mısır

Fernando Muslera - Uruguay

Christian Luyindama - Demokratik Kongo

Alexandru Cicaldau - Romanya

Olimpiu Morutan - Romanya

DeAndre Yeldin - ABD

Bartuğ Elmaz - U19 Milli Takımı

Işık Kaan Arslan - Ümit Milli Takımı

TRABZONSPOR

Süper Lig lideri Trabzonspor'da ay yıldızlı formayı 3 futbolcu; Uğurcan Çakır, AbdülkadirÖmür ve Berat Özdemir giyecek. Bordo mavililer, 4 yabancı oyuncusunu da kendi ülkelerine gönderdi.

Manolis Siopis - Yunanistan

Anastasios Bakasetas - Yunanistan(Sakat)

Edgar Ie - Gine

Marek Hamsik - Slovakya

M.Taha Tepe - U21 Milli Takımı

Ahmet Can Kaplan - U19 Milli Takımı

Andreas Cornelius - Danimarka