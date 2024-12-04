Dört kez All-Star seçilmişti: Paul Millsap'ten emeklilik kararı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Philadelphia 76ers forması giyen ABD'li oyuncu Paul Millsap'ın emeklilik kararı aldığı kaydedildi.
NBA'in eski All-Star isimlerinden Paul Millsap'in emekli olarak, 16 sezonluk kariyerini noktaladığı bildirildi.
ESPN'den Shams Charania, Millsap'in emekliye ayrıldığını duyurdu. 39 yaşındaki eski oyuncu, 2006 yılında Utah Jazz tarafından 47. sıradan draft edilmiş ve ilk yedi sezonunu burada geçirmişti.
DÖRT KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ
2013 yılında Atlanta Hawks'a katılan Millsap, dört kez üst üste All-Star seçilmiş, daha sonra 2017'den 2021'e kadar Denver Nuggets'ta oynamış ve kariyerini 2021-22 sezonunda Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarıyla tamamlamıştı.
İkinci turdan draft edilmiş bir oyuncu olarak Millsap, kariyeri boyunca maç başına 13,4 sayı, 7,1 ribaund, 2,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları yakaladı.
NBA tarihinde 1.000 top çalma, 1.000 blok ve 500 üç sayılık atış yapan sadece sekiz oyuncudan biri olan Millsap, kariyeri boyunca 195 milyon doların üzerinde para kazandı.
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