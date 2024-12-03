Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi!
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Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:03

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

ROCKETS TARİHİNE GEÇTİ 

Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.

Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu unvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #nba

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