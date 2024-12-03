Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.
ROCKETS TARİHİNE GEÇTİ
Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.
Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu unvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.
Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #nba
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!
- Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!
- Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a 41 sayı fark!
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı