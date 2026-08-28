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Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu
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Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

28.08.2026 09:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını tamamlamasıyla UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye lig aşamalarında Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 1 takımla temsil edilecek.

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

UEFA ülke puanı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turlarının ardından güncellendi. 

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Trabzonspor, Macaristan takımı Ferencvaros'a konuk oldu. Trabzonspor 9 kişi kaldığı maçı 4-0 kaybederek elendi. Fırtına yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Bir diğer play-off turu rövanşında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam skorda sağladığı 3-1'lik üstünlükle adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek Devler Ligi biletini aldı. 

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Galatasaray ise Trendyol Süper Lig'i önceki sezon şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

DANİMARKA ÜLKE PUANINDA AÇIĞI BULDU

Avrupa futbolunda AGF Aarhus, FC Midtjylland, FC Nordsjælland ve FC Kopenhag ile temsil edilen Danimarka'nın 4 takımı da Konferans Ligi lig aşamasına kaldı. 

Daha önce benzer bir durumu Polonya 4 takımla Konferans Ligi'ne katılarak yaşamıştı ve toplanan puanlar sonrası Polonya ülke puanında ilk 10'a hızlı bir şekilde gelmeyi başardı. 

Danimarka güncel olarak 14. sırada yer alıyor. 

Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

İşte UEFA ülke puanında son sıralama:

1- İngiltere | 102.019 puan

2- İtalya | 87.874 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.402 puan

5- Fransa | 68.153 puan

6- Portekiz | 64.550 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.395 puan

9- Türkiye | 49.675 puan

10- Polonya | 45.125 puan 

11- Çekya | 44.725 puan

12- Yunanistan | 43.812 puan

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