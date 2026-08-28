Dört temsilcimiz lig aşamasında: UEFA ülke puanında son durum belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Trabzonspor, Macaristan takımı Ferencvaros'a konuk oldu. Trabzonspor 9 kişi kaldığı maçı 4-0 kaybederek elendi. Fırtına yoluna Konferans Ligi' nde devam edecek.

Bir diğer play-off turu rövanşında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam skorda sağladığı 3-1'lik üstünlükle adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Galatasaray ise Trendyol Süper Lig'i önceki sezon şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi 'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

DANİMARKA ÜLKE PUANINDA AÇIĞI BULDU

Avrupa futbolunda AGF Aarhus, FC Midtjylland, FC Nordsjælland ve FC Kopenhag ile temsil edilen Danimarka'nın 4 takımı da Konferans Ligi lig aşamasına kaldı.

Daha önce benzer bir durumu Polonya 4 takımla Konferans Ligi'ne katılarak yaşamıştı ve toplanan puanlar sonrası Polonya ülke puanında ilk 10'a hızlı bir şekilde gelmeyi başardı.

Danimarka güncel olarak 14. sırada yer alıyor.