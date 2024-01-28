Dortmund evinde 3 golle kazandı!
Bundesliga 19. hafta maçında Dortmund, sahasında Bochum'u 3-1 mağlup etti.
Bundesliga 19. hafta maçında Dortmund, sahasında Bochum ile karşılaştı.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. ev sahibi ekibin gollerini 6, 72 ve 90+1. dakikada Niclas Füllkrug attı. Bochum'un tek golü 45. dakikada Schlotterbeck'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Edin Terzic'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bochum ise 2 maç sonra kaybetti.
Dortmund bu sonuçla 36 puana yükseldi. Bochum ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Heidenheim'e konuk olacak. Bochum ise Augsburg'u ağırlayacak.
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