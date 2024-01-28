Dortmund evinde 3 golle kazandı!

Bundesliga 19. hafta maçında Dortmund, sahasında Bochum'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 21:44
Dortmund evinde 3 golle kazandı!
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Bundesliga 19. hafta maçında Dortmund, sahasında Bochum ile karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. ev sahibi ekibin gollerini 6, 72 ve 90+1. dakikada Niclas Füllkrug attı. Bochum'un tek golü 45. dakikada Schlotterbeck'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Edin Terzic'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bochum ise 2 maç sonra kaybetti.

Dortmund bu sonuçla 36 puana yükseldi. Bochum ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Heidenheim'e konuk olacak. Bochum ise Augsburg'u ağırlayacak.


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