Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund'da
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Manchester United'dan Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Borussia Dortmund, eski futbolcusu Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna kattı.
Dortmund'dan yapılan açıklamada Sancho'nun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Alman ekibinde 2017-2021 yılları arasında forma giyen Jadon Sancho, 50 gol ve 64 asist kaydetti.
2021'de Manchester United'a imza atan İngiliz futbolcu, Erik ten Hag'la yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalmıştı.
"EVE DÖNÜYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jadon Sancho şunları söyledi:
"Bugün soyunma odasına geldiğimde yeniden eve dönüyormuşum gibi hissettim. Kulüple iletişimimi hiç kaybetmedim. Takım arkadaşlarımı tekrar görmek, sahaya çıkmak ve yüzümde bir gülümsemeyle Futbol oynamak için sabırsızlanıyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı