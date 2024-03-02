Dortmund, iki maç sonra kazandı!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanına konuk oldu. Dortmund, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Karim Adeyemi ve 90. dakikada Ian Maatsen attı.
Borussia Dortmund'da Salih Özcan, 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 2 maç sonra kazanan Borussia Dortmund, 44 puana yükseldi. Union Berlin, 25 puanda kaldı.
Dortmund, ligde gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak.
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