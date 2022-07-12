Dortmund Teknik Danışmanı Mathias Sammer: 'Salih Özcan büyük bir potansiyele sahip'
Milli futbolcu Salih Özcan, yeni takımı Borussia Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı. Alman kulübün teknik danışmanı Mathias Sammer, milli futbolcunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Geçen sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan milli futbolcu Salih Özcan, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Haziran ayında milli takımda görev yaptığı için izinli olan Salih, sarı-siyahlı ekibin yeni sezon hazırlıklarına iki hafta geç katıldı.
Öte yandan 5 bin kadar Borussia Dortmund taraftarı, antrenmanı takip etti. Antrenman öncesinde tesis girişinde saatlerce sıra bekleyen taraftarlar, oyuncularını tezahüratlarla karşıladı.
“SALİH BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP”
Sarı-siyahlı ekibin teknik danışmanı Mathias Sammer, Alman medyasına yaptığı açıklamada, milli futbolcu Salih Özcan'ın hayranı olduğunu söyledi. Salih'in Köln'de yıldızının Steffen Baumgart döneminde parladığını ifade eden Sammer, "Türk Milli Takımı oyuncusu Salih Özcan şimdi en iyi döneminde. Artık çok geç değil. Oyunu giderek daha iyi anlıyor ve bizimle bir sonraki adımı atmak için hala büyük bir potansiyele sahip. Bir yıl öncesinde göre kendisini çok geliştirdi" ifadelerini kullandı.
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