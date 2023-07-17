Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:03

"Cemal Can Canseven kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtı aranıyor. Patlat Kazan yarışmasının sunucusu olarak ekranlara dönen Cemal Can Canseven'in kariyeri araştırılıyor. Peki, Cemal Can Canseven kimdir, nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça da Rukiye ve İrfan Canseven’in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir. Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle eski milli futbolcu, sinyor lakaplı Can Bartu'dan aldı.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Foça Altyapı futbol okulunda 10 yaşından 14 yaşına kadar kaptanlık ve kalecilik yaptı.

Liseyi bitiren Cemal Can Canseven, 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. Bir yandan okurken bir yandan da modellik yapan Canseven, arkadaşının tavsiyesiyle de İstanbul DJ Academy'e kaydolup sertifikasını almış ve DJ'lik kariyerine başladı.

Televizyona ilk adımını ise Cappy ve Cornetto reklamıyla atan Cemal Can 2020 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılarak devam etti. Yarışmada insanlara kendini sevdirdi ve yarışma sonunda ise bunu şampiyonlukla taçlandırdı. Yarışma sırasında hızla yükselen takipçi sayısıyla da bunu gösterdi.

Yarışmadan sonra birçok teklif alan Canseven, ilk dergi çekimini InStyle Men Türkiye Ekim sayısının kapak konuğu olarak gerçekleştirdi. Daha sonra Based İstanbul ve dünyaca ünlü, Ricky Martin ve İtalyan grup Måneskin'in de daha önce yer aldığı Cap 74024 dergisiyle devam etti.

Amerika'ya tatil için giden Cemal Can Canseven dünyaca ünlü marka Valentino'nun kendisine attığı DM ile markayla anlaşma yaptı. Ekim 2021 ve 2022'de Valentino'nun Paris Moda Haftası'ndaki defilesine, 2022'de Valentino Beauty markasının parfüm tanıtımı için Roma'ya davet edildi.

Modellik ve influencerlık kariyeri bir yana oyunculuk kariyeri de 2021'de dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden olan, başrolünü Aleyna Tilki ile paylaştığı gençlik ve müzikal dizi İşte Bu Benim Masalım ile başladı.

Dizi çekimlerinden önce şarkıcılık çıkışı için hazırlıklara başlayan Cemal Can Canseven, ilk adımı Meltem Taşkıran'dan şan eğitimi alarak attı. Müzik tarzı olarak kendini pop müziğe yakın hisseden Canseven, klibini Gülşen Aybaba'nın çektiği, söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan, aranjesini Mustafa Ceceli'nin, yapımcılığını da Samsun Demir'in yaptığı "Kahraman" isimli teklisini 25 Mart 2021'de piyasaya sürdü.

Kahraman şarkısı Apple Music Top 100'de 12. sırada, Zirvedekiler: Türkçe Pop listesinde 4. sırada, içinde Global isimlerin de bulunduğu Bugün'ün hitleri listesinde 21. sırada yer aldı. Fizy en çok paylaşılan şarkı listesinde zirvede yer almış, iTunes üzerinden tüm türlerde 2, Pop müzikte 1.sıraya oturdu. Şarkının klibi ise 24 saatte 1,4 M izlenerek başka bir başarıya imza attı. Youtube Worldwide listesinde en çok izlenen klipler sıralamasında da 28.sıraya kadar çıktı.

CEMAL CAN CANSEVEN FİLMOGRAFİSİ