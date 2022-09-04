Dorukhan Toköz: Sakatlıktan güçlenerek çıkacağım
Trabzonspor'da sol dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz, "Bu sakatlıktan çok daha güçlenerek çıkacağım" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu.
Başarılı futbolcu, sosyal medyasından mesaj yayınlayarak sevenlerine ve destek verenlere teşekkür etti.
Toköz, açıklamasında, "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Evelallah her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
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