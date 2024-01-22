Douglas Costa'dan Samsunspor'a kötü haber!
Brezilyalı yıldız Douglas Costa'nın Samsunspor'a transferinin iptal olduğu iddia edildi.
Samsunspor'un transfer gündeminde yer alan Douglas Costa'da önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın Samsunspor'a transferi iptal oldu.
Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Costa, sağlık kontrolünden de geçti ancak daha sonra karar değiştirdi ve anlaşma iptal oldu.
Son olarak Los Angeles Galaxy forması giyen 33 yaşındaki Costa, şu anda serbest statüde yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!