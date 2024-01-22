Douglas Costa'dan Samsunspor'a kötü haber!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 08:40

Güncelleme: 22.01.2024 - 08:40

Samsunspor'un transfer gündeminde yer alan Douglas Costa'da önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın Samsunspor'a transferi iptal oldu.

Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Costa, sağlık kontrolünden de geçti ancak daha sonra karar değiştirdi ve anlaşma iptal oldu.

Son olarak Los Angeles Galaxy forması giyen 33 yaşındaki Costa, şu anda serbest statüde yer alıyor.