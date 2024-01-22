Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Kaçan goller romanı'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 08:24

Güncelleme: 22.01.2024 - 08:24

Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe şampiyonluğu dün evinde berabere kalsa dahi hak ediyor. Belki bunu konuşmak için erken ancak Sarı-Lacivertliler bu sezon en çok koşan, en çok (açık ara) gol atan, en iyi futbol oynayan, mücadele eden, kadrosu en zengin takım konumunda. Kadıköy’de Konyaspor maçını farklı (7-1) kazandılar. Bir hafta sonra deplasmanda mücadele ettikleri Gaziantep karşısında ortaya konulan tek kale oyun gol atamadıkları için zaman zaman sıkıntı oluştursa da İrfan ‘Can’ verdi, Livakovic son saniyede harika bir kurtarış yaptı üç puan geldi. Futbolculukta en zor yerdir kale. Hırvat file bekçisi topu çelmese golün santrası olmayacak, Galatasaray’la iki puanlık fark yeniden eşitlenecekti. Adanaspor kupa mücadelesi (6-0) idman niteliğinde geçti. Yoğun maç trafiği (üç günde bir) yaşıyoruz. Topçuların dinlenme gibi şansları yok. Eski başkan Aziz Yıldırım kupa maçlarını külfet olarak görürdü. Bunun nedenini sorduğumuzda şu yanıtı almıştık; ‘Yabancılara maç başı (15 bin dolar) para veriyoruz, hava şartları olumsuz olunca tribünlere taraftarlar gelmiyor, hasılat yapamıyor zarar ediyoruz’. Haklılık payı vardı. Fenerbahçe’nin Saracoğlu’nda 100-150 kişiye oynadığı karşılaşmaları bilirim. Şimdiki gibi tek maçlı sistem yoktu, önce grup maçları yapılırdı. TFF’nin belirlediği yeni konseptte önümüzdeki yıl gruplara yeniden dönülecek. Umut Pendikspor’a kiralandı. Şanssızlığı yıldızlarla aynı bölgede oynamış olması.

Samsun firesiz düşünülen maçlardan biriydi ama olmadı. Gerçi F.Bahçe yine iyi mücadele etti oyun içinde hep vardı golü aradı ancak bu kez kendini rahatlatacak golü atamadı. Kayıp büyük elbette. Hiç kimsenin beklemediği iki puan gitti. Suçlu aramam. Herkes elinden geleni yaptı. Futbolun içinde böyle sürpriz sonuçlar olabiliyor..Bu soğukta tribünleri dolduranlara yazık. Şimdi Başakşehir deplasmanı var. Sonra Kadıköy’de A.Gücü maçı. Gidişatı heyecanla izleyeceğiz." (Cumhuriyet)

"FİZİKSEL PERFORMANS AZALMASI GÖZÜKÜYOR"

Engin Kehale: Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanına gittiği gün Kadıköy’de saat 16:00’da Samsunspor ile oynamak, kâğıt üzerinde Fenerbahçe için mükemmel bir fırsattı. Sarı lacivertliler, bu şansın farkında bir şekilde maça başlamasına rağmen 90 dakikanın devamında sezon başından beri ilk kez sahada bu kadar yorgun gözüküp evinde çok önemli iki puan bıraktı.

Markus Gisdol hem önde pres yapıp hem de savunmadan uzun toplarla çıkarak aslında oyunu orta saha ve ilerisinde oynamayı planlamıştı. Birçok eksiğine rağmen öğrencilerinin bunu iyi uyguladıkları da bir gerçek ancak iki takım arasındaki teknik ve kalite farkı ciddi şekilde hissediliyordu. Ta ki Fenerbahçe fiziksel olarak oyundan düşmeye başlayana kadar.

İsmail Kartal’ın önündeki verilerde benzer bir fiziksel performans azalması gözüküyor olacak ki 70. dakikada ön üçlüyü, 80’de Szymanski ile dörtlüyü değiştirdi. Daha zinde bir ön hücum hattı sahada olsa da bu anları oynamak konusunda saha kenarına gelen isimleri aradı Fenerbahçe. Yarı panik, yarı baskıyla geçen bir son bölüm, sezonun kritik puan kayıplarından biriyle sonlandı. (Hürriyet)

"KAÇAN GOLLER ROMANI"

Ercan Güven: Fenerbahçe Samsunspor karşılaşması “atılamayan goller” dramı veya “kaçan goller romanıdır”. Ortaya çıkan eserin telif hakkı ise sadece İsmail Kartal’a değil, takımdaki futbol ustalarına da aittir ki, kötü gününde olmak onların da hakkıdır. Daha doğrusu “şanssız gününde olmak”…

“Topun canı var” derler… Onu bilemem ama “kaprisi” olduğu kesin.Bir de oyun disiplininden asla uzaklaşmayan, önde basarken bile bir anda savunmada sekiz kişi olan, merkezi kepenk indirmiş dükkan gibi kapatan Samsunspor’un emekleri var tabi.

Fenerbahçe Kadıköy’deki Samsunspor beraberliği ile sadece iki puan kaybetti; sayfayı çevirirse geride kalır. Tersi yapılır, Tadic, Dzeko gibi futbol ustaları ile Hoca’nın performansı masaya yatırılır didiklenirse, çok daha büyük olur kayıp! (Milliyet)

"UMMADIK TAŞ BAŞ YARAR"

Faik Çetiner: Fenerbahçe ilk 15 dakika dolmadan İrfan Can ile golü bulunca, ister istemez bizi yine farka gidilecek bir maç bekliyor dedik. Samsunspor erken yediği golle şaşkına dönmüştü. Sadece defansı düşünüyor, geçiş oyununu beceremiyor, hücumda çoğalamıyordu. Fenerbahçe 2. golü bulsa maç farka gidecekti. Ancak ne yaptı Fenerbahçe? “Nasıl olsa bu maç çantada keklik” deyip başladı ‘lay lay lom’ oynamaya.

Emre Kılınç’ın serbest vuruştan attığı gol Kadıköy’de ‘soğuk duş’ etkisi yapınca Kartal’ın aklına hamleler yapmak geliyordu. Hamleler beklenildiği gibi ama gecikmişti. Cengiz Ünder oyuna girecek diye İrfan Can oyundan çıkmazdı. Gönderilmesi düşünülen King ile kupa golcüsü Batshuayi de sahaya dahil oldu. Değişikliklere rağmen takımın oyun planı olmayınca, Fenerbahçe hiç hesapta olmayan 2 puan kaybetti. Ne demişler: Ummadık taş baş yarar... (Fanatik)