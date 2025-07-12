Dries Mertens'ten Galatasaray itirafı: 'Güzel bir anıyla bitirmek istedim'

Dries Mertens, Calcionapoli 24'e konuştu.

Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

Dries Mertens, kariyerin bitti şimdi, nasıl hissediyorsun? Kısa sürede sende bir değişiklik oldu mu?

"Hayır, Napoli'den sonra 3 yıl Galatasaray'da kaldım, orada zamanın tadını çıkardım. Şimdi hayatımda ne yapmak istediğime bakıyorum. Hayatın tadını çıkarmak, aileme yakın olmak istiyorum."

"GALATASARAY'I GÜZEL BİR ANIYLA BİTİRDİM"

Emeklilik kararını ne zaman verdin? Geçen sene bırakacağını söylemiştin ama Galatasaray'da bir yıl daha kaldın. Neden bu karar? Kızının Napoli’de doğmasıyla ilgisi var mı?

"Karar, daha yavaş olmanla ve biraz daha 'az iyi' olmanla ilgili. Galatasaray’da güzel bir anıyla bitirmek istedim ve bu benim için doğru zamandı. Aileme yakın olmak, daha fazla boş zamanım olsun istiyorum. Hepsi bu."

"KELİMELERLE ANLATILMAZ"

Napoli’yi hep sosyal medyada gösterdin, resmen Napolili oldun. Vatandaşlık günü senin için ne ifade ediyordu?

"Napoli'den ayrıldığında ne kadar güzel bir yer olduğunu anlıyorsun. Ayrılmak bazen iyidir çünkü döndüğünde güzelliğini yeniden fark ediyorsun. Ailemle birlikte döndüm, Marechiaro’da yemek yedik… Camdan dışarı bakıp o denizi görmek… Bunu yaşaman gerek, kelimelerle anlatılmaz!"

"ANLATMAK ZOR"

Oğlun Ciro tam bir Napolili oldu mu? Tipik özellikleri var mı?

"Evet ama anlatmak zor. Türkiye’de büyüdü ama hep üstü çıplak, sadece sahilde olmak istiyor, futbol oynamak istiyor. İlginç biri."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI"

Sana ilk defa “Sen santrfor olacaksın, sahte dokuz olacaksın” dediğinde ne hissettin?

"Mutluydum çünkü artık yedek kulübesinde değildim! (Şaka yapıyor) Antrenmanda başladım, sonra maça çıktım ve hemen gol attım. İlk maç sanırım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’a karşı evdeydi, sonra Cagliari deplasmanı. Macera orada başladı."

"EVİMDE HİSSETTİRİYOR"

Napoli senin için ne demek?

"Bana Napoli ne ifade ediyor dersen, terasta oturup denizi, Capri’yi görmek… Ev demek. Orada insanlar bana nasıl davranıyor, nasıl evimde hissettiriyorlar… Bunu yaşamak harika."

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Dries Mertens kime teşekkür ediyor?

"Herkese. Hep söylüyorum: Şanslıyım ama şans, iyi davranan ve çalışan insanlara gelir. Aileme, eşime, herkese teşekkür ediyorum. Şans, doğru insanlara gelir."