Resmen duyurdu: Dries Mertens'ten flaş veda kararı!

2022 yazında 1 yıllık bir planla geldiği Galatasaray'da 3 yıl kalan ve 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı.

Sezon sonunda yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili nihai kararını henüz vermediğini ve eşiyle konuştuktan sonra bir karar alacaklarını belirten Belçikalı yıldız, bu durumu netleştirdi.

MERTENS'TEN VEDA KARARI

Dries Mertens yeşil sahalara veda ettiğini bildirdi. Tecrübeli isim, 3 Temmuz'daki Marek Hamsik'e veda maçında emekli olacağını açıkladı.

Anderlecht ve Gent altyapısında futbola başlayan Dries Mertens daha sonra sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.

Mertens, Galatasaray ile 5, Napoli ile 3, PSV ile 2 kupa kaldırma başarısı gösterdi.