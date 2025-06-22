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Dries Mertens'ten Ciro sözleri: 'Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?'

Dries Mertens'ten Ciro sözleri: 'Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?'

22.06.2025 15:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Dries Mertens'ten Ciro sözleri: 'Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?'

Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayıran Belçikalı futbolcu Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a veda eden Dries Mertens, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Önceki günlerde ilk bölümü yayımlanan Mertens'in röportajının pazar günü ikinci kısmı yayımlandı.

Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

-Özellikle RAMS Park'taki maçlardan sonra önceki sezonlarda Ali Yiğit'le başlayan ve Ciro ile devam eden aile kutlamaları hakkında ne söylersin?

"Aslında çok komik. Hocamız bu hafta eşime veya kardeşime oğlumun takımın maskotu olduğunu ve bütün maçlara geldiğini söyledi. Takımla beraber kutlamalar yaptığını ama Ciro'yu gördüklerinde özel bir şey olduğunu hissettiklerini söyledi. Hocamız ve oğlu bile bununla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Çünkü herkes Ciro'yu çok seviyor. Bir baba olarak bunu her gün yaşıyorum. Özel bir tarafı var. Taraftar da bunu tarafını çok sevdi. Özellikle benim için Galatasaray'ın ve hocanın güzelliği aileden bahsettiğiniz zaman ailemizi kulübe getirebiliyoruz. Kimse sorun çıkarmıyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu çok güzel bir şey."

CIRO MERTENS AÇIKLAMASI

-"Ciro'yu Galatasaray'dan ayıracaksınız ama Galatasaray'ı Ciro'dan nasıl ayıracaksınız?"

"Bilmiyorum. Bugünlerde çok fazla ağladığım için bu bir sorun değil diyebilirim. Burası çok fazla ziyaret edeceğim bir kulüp. Ciro'ya bunun son olmadığını ve buranın her zaman ziyaret edebileceğimiz bir ev olduğunu söyleyeceğim. Sabahları okula gitmeyi hiç sevmiyor. Sabahları uyandığında, "Baba Galatasaray'a gelebilir miyim?" diye soruyor. Sanırım bunlar en çok özleyeceğim şeyler."

MERTENS'TEN TARAFTARA MESAJ

"Sadece teşekkür edebilirim. Aslında sadece Galatasaray taraftarlarına değil, tüm Türkiye'ye teşekkürler. Mesela sabahları gittiğimizde kahvaltılarda bana ve aileme gösterdikleri sevgiye teşekkür ederim. Güzel yaşadığın zaman mutlu oluyorsun. Mutlu olduğun zaman sahada her şeyini verebilirsin. Bence her şey dışarıda yani sokakta başladı. Stada girdğin zaman, muhteşem bir stat. Futbola bu şekilde, bu hafta veda etmek hiçbir zaman unutamayacağım duygulardır."

136 MAÇTA 69 GOLE KATKI

Galatasaray'da 3 sezonda 5 kupa kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.

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