Dries Mertens: 'Yazık oldu'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 01:19

Güncelleme: 13.12.2023 - 01:19

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.

Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi için yorum yapmasının istenmesi ardından, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" sözlerini sarf etti.