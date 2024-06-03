Dries Mertens'ten Icardi açıklaması: 'Anlaşma yaptık'
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, geride kalan sezonla ilgili İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Belçikalı futbolcu, "Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum. Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı" dedi.
'ICARDI İLE ANLAŞMA YAPTIK'
Mertens, Galatasaray'daki takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum" cevabını verdi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Mertens, 12 gol attı ve 19 asist yaptı. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise 16 asistle zirvede yer aldı.
Galatasaray'da sözleşmesi biten Mertens ile kısa süre içerisinde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
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