Okan Buruk ile görüştü: Galatasaray'da Emin Bayram'dan flaş istek!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında Belçika takımı Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, sarı-kırmızılılarda ilk 11 oynamak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:33
Okan Buruk ile görüştü: Galatasaray'da Emin Bayram'dan flaş istek!
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Sezonu Westerlo'da tamamlayan Emin Bayram, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon planları arasında yer alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede ilk 11'de olmak istediğini iletti.

Düzenli olarak forma şansı bulmayı talep eden Emin, aksi halde yine kiralık gitmeyi düşünüyor.

KAMPTAKİ DURUMUNA BAKILACAK

Genç stoperin kamptaki durumuna göre karar verilecek.  


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