Galatasaray'da Ndombele'den şaşırtan rakam!
Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı formayla sadece 664 dakika süre alan Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para ortaya çıktı.
Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin maliyeti ortaya çıktı.
Tottenham'dan kiralık gelen Tanguy Ndombele'nin sözleşmesindeki 15 milyon Euro opsiyon kullanılmadı. İstanbul'daki evini boşaltan 27 yaşındaki orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple ilişikisi kalmadı.
DAKİKASI 164 BİN TL
Sabah'ta yer alan habere göre, 26 maçta oynayan ve sadece 1 asist yapabilen Fransız futbolcu toplam 664 dakika süre aldı. 3.1 milyon Euro (108.3 milyon TL) ödenen Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 Euro'ya (164 bin TL) mâl oldu. Icardi'de ise bu rakam 2 bin 615 Euro.
3 TAKIM DA BONSERVİSİNİ ALMADI
Sezonu Galatasaray'da kiralık tamamlayan Ndombele, geçtiğimiz iki dönemde de sırasıyla Napoli ve Lyon'da geçici olarak forma giydi. Galatasaray'la birlikte üst üste 3 takım da bonservisini almaya yanaşmadı.
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