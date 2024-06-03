Galatasaray'da Ndombele'den şaşırtan rakam!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:01

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:01

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin maliyeti ortaya çıktı.

Tottenham'dan kiralık gelen Tanguy Ndombele'nin sözleşmesindeki 15 milyon Euro opsiyon kullanılmadı. İstanbul'daki evini boşaltan 27 yaşındaki orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple ilişikisi kalmadı.

DAKİKASI 164 BİN TL

Sabah'ta yer alan habere göre, 26 maçta oynayan ve sadece 1 asist yapabilen Fransız futbolcu toplam 664 dakika süre aldı. 3.1 milyon Euro (108.3 milyon TL) ödenen Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 Euro'ya (164 bin TL) mâl oldu. Icardi'de ise bu rakam 2 bin 615 Euro.

3 TAKIM DA BONSERVİSİNİ ALMADI

Sezonu Galatasaray'da kiralık tamamlayan Ndombele, geçtiğimiz iki dönemde de sırasıyla Napoli ve Lyon'da geçici olarak forma giydi. Galatasaray'la birlikte üst üste 3 takım da bonservisini almaya yanaşmadı.