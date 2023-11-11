Dries Mertens'ten özeleştiri! 'Yaptıklarımız yeterli değildi'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 21:35

Güncelleme: 11.11.2023 - 21:35

Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Dries Mertens: "Kolay değil böyle bir maçtan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybettik. Yazık oldu. Devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Yaptıklarımız yeterli değildi. Onların da iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar." ifadelerini kullandı.