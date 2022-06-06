Dünya devi Paris Saint-Germain, Fenerbahçeli Arda Güler için devreye girdi
Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e talip oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon A takıma yükselen ve forma şansı bulan Arda Güler, aldığı sürede gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 16 maçta 3 gol 5 asistlik bir performansa imza atan 17 yaşındaki futbolcu, yeteneğiyle herkesin beğenisini topladı.
Taraftarın da sevgisini kazanan genç futbolcu, yedek kaldığı maçlarda oyuna girmesi için taraftardan büyük bir destek aldı.
PSG İSTİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla tüm beğenileri toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'in Avrupa'dan dev talipleri artmaya devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre, son Fransa şampiyonu PSG'nin Arda Güler'i istediği ve uzun süredir görüşmelerin yapıldığı yazıldı. Arda Güler'in ise Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe bu transfer gerçekleşirse 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak ve bu sezonun transferleri için büyük bir gelir elde etmiş olacak. Ayrıca Arda Güler'in PSG'ye gitmesi durumunda transfer ücreti rekoru kırılacak.
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