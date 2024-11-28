Dünya devinde forma giymişti: Eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:04

Dördüncü kez iktidar için yarışan Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla Gürcistan parlamento seçimlerinde zafere ulaştı. Rusya ile yakın ilişkisi olan parti, cumhurbaşkanlığı için ise eski futbolcu Mikheil Kavelashvili'yi seçti.

OYLAMAYI KAZANMASI BEKLENİYOR

Gürcü Rüyası, parlamento üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan seçim kurulunda çoğunluğa sahip olduğu için Mikheil Kavelashvili'nin 14 Aralık'taki oylamayı kazanması bekleniyor.

2016'da Gürcü Rüyası listesinden parlamentoya seçilen Kavelashvili, iktidar partisinden 2022'de ayrılan ve Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Halkın Gücü siyasi hareketinin kurucuları arasında yer aldı.

MANCHESTER CITY FORMASI GİYDİ

Kavelashvili, 1997-1999 yıllarında Machester City forması giydi. Santrfor olarak görev yapan Kavelashvili, kariyerinde 317 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 93 gol-8 asistlik performans gösterdi.