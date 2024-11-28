Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!
Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında gösterdiği performans ile geceye damga vurdu.
Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Kupa 1'de ilk puanlarını aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU
Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. 31. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü atan ve galibiyet fişeğini yakan Rade Krunic, 69. dakikada Radonjic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.
Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi. Sırp basını da övgüyle bahsettiği 31 yaşındaki futbolcuyu manşetlerine taşıdı.
Etiketler: #rade krunic #Kızılyıldız #Şampiyonlar Ligi
Spor Haberleri
- Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!
- Slavia Prag'ın konuğu Fenerbahçe
- Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!
- Samet Aybaba'dan flaş açıklama!
- Beşiktaş'ın konuğu Maccabi Tel Aviv
- Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
- AZ Alkmaar'ın konuğu Galatasaray
- Houston Rockets, Philadelphia 76ers’ı uzatmada devirdi!
- Eski Fenerbahçeli Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
- Kuzeyboru, son 16 turuna galibiyetle başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İki jandarmanın davası görüldü
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- Narin bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!