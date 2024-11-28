Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:36

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Kupa 1'de ilk puanlarını aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. 31. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü atan ve galibiyet fişeğini yakan Rade Krunic, 69. dakikada Radonjic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi. Sırp basını da övgüyle bahsettiği 31 yaşındaki futbolcuyu manşetlerine taşıdı.