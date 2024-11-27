Fenerbahçe'de 5 eksik: Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosu duyuruldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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