Dünya devlerinin radarındaydı: Victor Osimhen'den Napoli'ye flaş yanıt!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in Napoli'de bulunan bonservisini almak için dünya devleri harekete geçmeye başladı.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna'nın pazartesi günü İstanbul'a gelerek, kulübe gelen teklifleri Osimhen'e ilettiği iddia edildi.
DEVRE ARASINDA AYRILMAK İSTEMİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Manna, Osimhen'e Manchester United'dan aldıkları teklife sıcak baktıklarını belirtti. Nijeryalı golcünün cevabı ise Manna'yı oldukça şaşırttı.
Osimhen, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemediğini belirterek mayıs ayını işaret etti. 26 yaşındaki futbolcunun, "Hala beni istiyorlarsa mayısta tekrar konuşuruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
16 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Victor Osimhen, Galatasaray'da 16 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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