Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Antalya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:07

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, 42 farklı ülkeden temsilciler katıldı. Toplantıda, küresel dopingle mücadele stratejileri, sporcu sağlığı ve temiz sporun geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

DOPİNGLE MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR

Organizasyon, Türkiye’nin spor ve sporcu sağlığına verdiği önemin altını çizerken, uluslararası alandaki saygınlığını da pekiştirdi. Toplantıda, dopingle mücadelede atılacak önemli adımlara zemin hazırlanarak, sporun özelliklerini şekillendirecek yöntemin belirlenmesinde kilit bir rol oynandı.


Etiketler: #Dünya Dopingle Mücadele Ajansı #Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu #Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

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