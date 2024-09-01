Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Tam bir moral dopingi oldu'

'ANTRENMAN MAÇI DAHA ZOR GEÇEBİLİRDİ'

Ercan Taner: "Young Boys Galatasaray’ı elediğinde, İsviçre’de sondan ikinci sıradaydı. Bu sonuç kuşkusuz Galatasaray’da moralleri bozmuştu. Fazla değil, 2 yıl önceki Demirspor kadrosu sahada olsa, bu deplasman zor olacaktı Okan Buruk için... Transfer tahtası kapalı, kadrosu vasat oyunculardan kurulu ve kalesinde çok tecrübesiz Deniz ile sahaya çıkan Adana Demirspor, Galatasaray’a tam bir moral dopingi için bütün imkanları sağlamıştı. Galatasaray sanki sezon öncesi hazırlık maçlarından birini oynuyordu. Daha da geliştirebilirim bu düşüncemi, antrenmanda çift kale maçı bile zor geçebilirdi." (Sözcü)