Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Tam bir moral dopingi oldu'
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
'SORU İŞARETİ ÜNLEME DÖNÜŞTÜ'
Ebru Kılıçoğlu: "Sezona “Bir sağ bek-bir 8 numara ile tamamız” diye başlarken başkandan hocaya herkesi değiştirme noktasına gelen Galatasaray, Adana Demirspor karşısına kocaman bir soru işareti olarak çıkıyor. İlk dakikalarda savunmada verdiği açıklar, ilk pozisyonları hızla kendi ceza sahasında karşılamak zorunda kalması soru işaretini daha da büyütecekken, G.Saray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu golle kocaman ünleme dönüştürüyor bu noktalama işaretini..." (Cumhuriyet)
'İDEALİZLE HAYALPERESTLİK ARASINDA DANS ETTİ'
Uğur Meleke: "Michael Valkanis, bence elindeki kısıtlı malzemeyle gayet iyi işler çıkaran değerli bir teknik adam. Ancak Galatasaray’a karşı ilk yarıda idealizmle hayalperestlik arasındaki ince çizgide dans etti adeta. Kalite farkından, gerçeklerden biraz uzaktı. Defansını o öne çıkardıkça, Galatasaray uzun attı savunmanın sırtına. Barış Abdülsamet’e, Kerem Aktürkoğlu Manev’e üstünlük kurdular. Dries Mertens’in, Kerem Demirbay’ın kalite farklarıyla çok kolay getirdiler skoru 4-0’a." (Hürriyet)
'GALATASARAY GÜCÜNDEN ÇOK ŞEY KAYBETTİ'
Osman Şenher: "Şampiyonlar Ligi’nden elenmek taraftarın, futbolcuların, yönetimin, herkesin psikolojisini bozdu. Yenilirsin ama daha iyi mücadele ederek, savaşarak... Galatasaray gücünden çok şey kaybetti. Bu yüzden Adana Demirspor maçında alınan farklı galibiyet herkes için moral oldu. En azından Süper Lig’de puan kaybetmeden yoluna devam ediyor." (Milliyet)
'ANTRENMAN MAÇI DAHA ZOR GEÇEBİLİRDİ'
Ercan Taner: "Young Boys Galatasaray’ı elediğinde, İsviçre’de sondan ikinci sıradaydı. Bu sonuç kuşkusuz Galatasaray’da moralleri bozmuştu. Fazla değil, 2 yıl önceki Demirspor kadrosu sahada olsa, bu deplasman zor olacaktı Okan Buruk için... Transfer tahtası kapalı, kadrosu vasat oyunculardan kurulu ve kalesinde çok tecrübesiz Deniz ile sahaya çıkan Adana Demirspor, Galatasaray’a tam bir moral dopingi için bütün imkanları sağlamıştı. Galatasaray sanki sezon öncesi hazırlık maçlarından birini oynuyordu. Daha da geliştirebilirim bu düşüncemi, antrenmanda çift kale maçı bile zor geçebilirdi." (Sözcü)
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