Dünya futbolunda yeni kural Premier Lig'de ilk kez uygulandı!

16.08.2025 18:21:00
IFAB tarafından yeni sezonda uygulamaya koyulan kaleci kuralı Premier Lig'in ilk haftasında uygulandı.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. Tottenham ilk maçta Burnley'i konuk etti.

Tottenhyam Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçın 4. dakikasında Burnley kalecisi Dubravka topu elinde 8 saniye tuttu. IFAB tarafından açıklanan yeni kurala göre kaleciler topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca rakip takım korner vuruşu kazanıyor. Dubravka'nın hatasıyla yeni kural Premier Lig'de ilk kez uygulandı.

