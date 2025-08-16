Dünya futbolunda yeni kural Premier Lig'de ilk kez uygulandı!

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. Tottenham ilk maçta Burnley'i konuk etti.
Tottenhyam Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçın 4. dakikasında Burnley kalecisi Dubravka topu elinde 8 saniye tuttu. IFAB tarafından açıklanan yeni kurala göre kaleciler topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca rakip takım korner vuruşu kazanıyor. Dubravka'nın hatasıyla yeni kural Premier Lig'de ilk kez uygulandı.
