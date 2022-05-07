Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Dilara Uçan 2 bronz madalya kazandı
Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparma müsabakasında 2 bronz madalya kazandı.
Yunanistan’da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın altıncı gününde 76 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Uçan, koparma müsabakasında 96 kilo ile silkme müsabakasında da 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Dilara toplamda elde ettiği 221 kilo ile müsabakayı 4. sırada tamamladı.
89 kilo erkeklerde Enes Çelik koparmada 154 kiloluk derecesiyle dördüncü, silkmede 175 kilo ile yedinci, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle beşinciliği elde etti. Şampiyonanın altıncı günü sonrasında kazanılan madalyalar ile Türkiye’nin madalya sayısı 5 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 14 oldu.
MİLLİ SPORCULARA COŞKULU KARŞILAMA
Yunanistan’ın Girit Adasında devam eden Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda bir altın bir gümüş madalya kazanan Kaan Kahriman ve bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, İzmir Adnan Menderes Havalimanında milli takım antrenörleri ve halterciler tarafından coşkuyla karşılandı.
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