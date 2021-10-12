Dünya ikincisi milli güreşçi Burhan Akbudak'tan İBBSK Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret
Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan sporcumuz Burhan Akbudak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’i ziyaret etti.
Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda ikincilik elde eden sporcumuz Burhan Akbudak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.
Burhan Akbudak’ın başarısından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Fatih Keleş; “Olimpiyatların hemen ardından gelen bu başarı bizi çok sevindirdi ve ilerisi için motive etti. Biz tüm branşlarımızda en üst seviyede başarı hedefliyoruz. Bundan sonrada yapılanmamızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sporcularımızın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız” dedi.
Başarılı güreşçi Burhan Akbudak ise; “Büyükler Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarıştım. İlk turnuvamda gümüş madalya kazanmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyorum. Her zaman yanımda olan kulübüme ve Başkanım Fatih Keleş’e teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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