Fenerbahçe, kripto para sayesinde rekor kar elde etti

12 Ekim 2021 Salı, 14:40

Dört büyük kulüp, Haziran-Ağustos dönemi bilançolarını açıkladı. Fenerbahçe kripto paradan gelen gelir sayesinde 255,5 milyon TL'lik rekor kar açıkladı. Galatasaray da bu dönemde kar ederken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

Bir önceki çeyrekte 201,8 milyon TL'lik net zarar açıklayan Fenerbahçe, üçüncü çeyrekte 255,5 milyon TL'lik rekor net kar elde etti.

Fenerbahçe, kripto para alım satım platformu Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında düzenlenen ‘Fenerbahçe token' ön satışından ağustosta 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıklamıştı. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı da bu sayede ortaya çıktı.

Kulübün bir önceki dönemde 120 milyon TL olan dönem geliri, Fenerbahçe Token sayesinde 471 milyon TL'ye yükseldi.



