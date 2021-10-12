Newcastle United'ta teknik direktör adayları netleşiyor

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Bundesliga devi Borussia Dortmund'da görev yapan 63 yaşındaki Favre daha önce Nice, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Zürich, Servette gibi takımlarda görev yapmıştı. Favre ülkesi İsviçre'de Zürich ile 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.