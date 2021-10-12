Newcastle United'ta teknik direktör adayları netleşiyor

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 13:51
<p>Suudi Arabistanlı bir yatırım fonuna devredilen Newcastle United'da teknik direktör adayları ikiye düştü.</p>

Suudi Arabistanlı bir yatırım fonuna devredilen Newcastle United'da teknik direktör adayları ikiye düştü.

<p>Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın 400 milyar dolar'lık bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından siyah-beyazlı takımda ilk hedef teknik direktör değişimi.&nbsp;</p>

Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın 400 milyar dolar'lık bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından siyah-beyazlı takımda ilk hedef teknik direktör değişimi. 

<p>Lucien Favre'nin Newcastle teknik direktörlüğü için favori isim olduğu belirtildi.&nbsp;</p>

Lucien Favre'nin Newcastle teknik direktörlüğü için favori isim olduğu belirtildi. 

<p>The Telegraph'ta yer alan haberde Steve Bruce ile yolları ayırmaya hazırlanan Newcastle'ın Favre'nin yanı sıra Frank Lampard ile de ilgilendiği belirtildi.&nbsp;</p>

The Telegraph'ta yer alan haberde Steve Bruce ile yolları ayırmaya hazırlanan Newcastle'ın Favre'nin yanı sıra Frank Lampard ile de ilgilendiği belirtildi. 

<p>Favre sezon başında bir başka Premier Lig takımı Crystal Palace ile anlaşmaya varmış ancak imza aşamasına gelmişken vazgeçmişti</p>

Favre sezon başında bir başka Premier Lig takımı Crystal Palace ile anlaşmaya varmış ancak imza aşamasına gelmişken vazgeçmişti

<p>Son olarak 2018-2020 yılları arasında Bundesliga devi Borussia Dortmund'da görev yapan 63 yaşındaki Favre daha önce Nice, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Zürich, Servette gibi takımlarda görev yapmıştı. Favre ülkesi İsviçre'de Zürich ile 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.&nbsp;</p>

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Bundesliga devi Borussia Dortmund'da görev yapan 63 yaşındaki Favre daha önce Nice, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Zürich, Servette gibi takımlarda görev yapmıştı. Favre ülkesi İsviçre'de Zürich ile 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı. 

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