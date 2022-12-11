Trabzonspor beraberlik serisini devam ettirdi
Trabzonspor, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık karşılaşmalarından beraberlik ile ayrıldı.
Trabzonspor'da beraberlik kabus hazırlık maçlarında da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet alan Trabzonspor, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. 2 maçta ise rakiplerine mağlup olan bordo-mavililer, söz konusu beraberliklerin 4'nü ise son 5 haftada elde etmişti. Adeta beraberliklere abone olan Karadeniz ekibi bu seriyi Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçlarında da sürdürdü.
Antalya kampında karşılaştığı İngiliz rakipleri Hull City (1-1) ve Crystal Palace (2-2) ile berabere kalan Trabzonspor, Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sezon hazırlık maçları da dahil olmak üzere 10 maçta rakipleriyle yenişemedi.
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