Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gol yağmuru!

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nda golsüz maç yok.

AA
14 Kasım 2021 Pazar, 09:55
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gol yağmuru!
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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 6 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Zambiya-Moritanya: 4-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0

C Grubu:

Liberya-Nijerya: 0-2

Yeşil Burun Adaları-Orta Afrika Cumhuriyeti: 2-1

D Grubu:

Malavi-Kamerun: 0-4

Fildişi Sahili-Mozambik: 3-0



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