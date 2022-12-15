Dünya Kupası finalini Szymon Marciniak yönetecek!

Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finalinde Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev alacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 21:39
Dünya Kupası finalini Szymon Marciniak yönetecek!
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.


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