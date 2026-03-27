Dünya Kupası için finalimiz 31 Mart’ta: 1 adım kaldı

BİZİM Çocuklar tarih yazıyor... A Milli Futbol Takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası’na bir adım uzakta... Ay-Yıldızlılar, Play-Off yarı final maçında İstanbul’da ağırladığı Romanya’yı 1-0 mağlup etti. Milliler bu sonuçla adını Play-Off finaline yazdırdı. Türkiye, 31 Mart’ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılar bu maçı da kazanırsa 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na gidecek.

‘GURUR DUYUYORUM’

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, “Oyuncularımla gurur duyuyorum. Uzun süredir yaptığımız çalışmaların sonucunu umarım alacağız. Dünya Kupası’na gitmek için bir maçımız kaldı. Tam anlamıyla bir final. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Zor bir maç oynadık, daha zoru bizi bekliyor. Ama ben oyuncularıma inanıyorum, bu takım çok daha güzel şeyler başaracak” dedi. Ay-Yıldızlıların genç yıldızı Arda Güler, oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Güler, “Halkımızın yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Bazı anlarda belki iyi oynamadık ama çok istekliydik, taraftarımızın desteğiyle kazanmasını bildik. Şimdi Dünya Kupası’na bir maç uzaktayız. Hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız” diye konuştu.

FERDİ’NİN İLK GOLÜ

Ay-Yıldızlıların Romanya karşısındaki galibiyet golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Millilerin kaleyi bulan ilk isabetli şutu gol oldu. Ferdi, milli formayla resmi maçlardaki ilk golünü Romanya’ya karşı attı.

DİREKLER DAMGA VURDU

Kenan Yıldız’ın 61. dakikadaki şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı. Romanya’nın da ilk yarıda bir, ikinci devrede bir şutunda top direkten döndü. 72’de ise Arda Güler’in şutunu kaleci Radu kurtardı.

İLK 11’DE 8 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eleme grubunda İspanya ile oynadığımız son maçın ilk 11’ine göre Romanya karşısında 8 değişikliğe gitti. O maçta oynayan Merih ve Zeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Çağlar aday kadroya çağrılmadı. Altay, Salih Özcan, Orkun, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.

LUCESCU YILLAR SONRA

Geçmişte A Milli Takım’ı, Beşiktaş’ı ve Galatasaray’ı çalıştıran Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıllar sonra bize rakip oldu. Maç öncesi Ay-Yıldızlıların patronu Montella, bir süre Lucescu ile sohbet etti.

EVDE ‘VAR’IZ

Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nin play-off aşamalarında sahasında oynadığı 3 maçı toplam 10 gol atarak kazandı (Romanya: 1-0, İsviçre; 4-2/Kasım 2005, Avusturya: 5-0/Kasım 2001).