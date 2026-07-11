Dünya Kupası'nda forma giymişti: Güney Afrikalı futbolcu hayatını kaybetti

Güney Afrika Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısında önemli rol oynayan Jayden Adams'tan acı haber geldi.

Ülkesinin turnuvadaki ilk iki grup maçına ilk 11'de başlayan genç orta sahanın, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'na veda etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU), acı haberi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı.

Birlikten yapılan açıklamada, "Ölüm, acımasızca bizden birini aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı ancak Jayden Adams'ın geride bıraktığı mirası asla yok edemeyecek" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise, "Onun alçakgönüllülüğünü, sıra dışı yeteneğini ve Güney Afrika'yı temsil ederken taşıdığı gururu sonsuza kadar hatırlayacağız" denildi.

25 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.