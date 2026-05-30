Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar attı

30.05.2026 16:18:00
Dünya Kupası tarihinin ilk golünü 1930'da oynanan turnuvada Fransız Lucien Laurent attı. Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Lusail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti.

Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.

Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Lusail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe'nin Arjantin'e attığı turnuva tarihinin 2720. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.

Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan, 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.

Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:

Gol Futbolcu Ülke Kupa
1 Lucien Laurent Fransa 1930
100 Angelo Schiavio İtalya 1934
200 Harry Andersson İsveç 1938
300 Chico Brezilya 1950
400 Max Morlock Almanya 1954
500 Bobby Collins İskoçya 1958
600 Drazan Jerkovic Yugoslavya 1962
700 Pak Seung-zin Kuzey Kore 1966
800 Gerd Müller Almanya 1970
900 Hector Yazalde Arjantin 1974
1000 Rob Rensenbrink Hollanda 1978
1100 Sergey Baltacha SSCB 1982
1200 Jean-Pierre Papin Fransa 1986
1300 Gary Lineker İngiltere 1986
1400 Johnny Ekström İsveç 1990
1500 Claudio Caniggia Arjantin 1994
1600 Pierre Issa (kendi kalesine) Güney Afrika 1998
1700 Slobodan Komljenovic Yugoslavya 1998
1800 Beto Portekiz 2002
1900 Christian Vieri İtalya 2002
2000 Marcus Allback İsveç 2006
2100 Javier Hernandez Meksika 2010
2200 Arjen Robben Hollanda 2010
2300 Jermaine Jones ABD 2014
2400 Luka Modric Hırvatistan 2018
2500 Fakhreddine Ben Youssef Tunus 2018
2600 Robert Lewandowski Polonya 2022
2700 Lionel Messi Arjantin 2022

EN YAŞLI VE EN GENÇ GOLCÜLER

Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.

Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.

Turnuvanın en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.

İLK HAT-TRİCK YAPAN FUTBOLCU

Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.

Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.

En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.

PROSİNECKİ 2 ÜLKE ADINA DA GOL ATTI

Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu oldu.

Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan ile Jamaika'ya gol attı.

KENDİ KALESİNE İLK GOL ATAN

Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu ünvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.

Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.

İLK PENALTI GOLÜ ROSAS'TAN

Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.

Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.

