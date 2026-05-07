Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu!

7.05.2026 20:55:00
2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı, Shakira ile Burna Boy tarafından seslendirilen "Dai Dai" oldu.

Dünya Kupası heyecanına çok az kaldı. 11 Haziran'da Meksika'da başlayacak futbol şöleni, 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak büyük finalle sona erecek.. Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği turnuva, 39 gün sürecek ve futbolseverler toplam 104 heyecan dolu karşılaşmaya tanıklık edecek.

RESMİ ŞARKI SHAKİRA'DAN

Dünya kupası yaklaşırken dev turnuvanın resmi şarkısı da belli oldu. 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı, Shakira ile Burna Boy tarafından seslendirilen "Dai Dai" oldu.

Shakira'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

"Maracana Stadyumu'ndan, işte Dünya Kupası Resmi Şarkısı resmi şarkısı "Dai Dai." 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!"

