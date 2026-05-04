Dünya Kupası öncesi... A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı belli oldu

4.05.2026 16:47:00
A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Türkiye itirafı: 'Bırakmayı düşünmüştüm' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Montella, "Oyuncuların fiziksel durumu belirleyici olacak" dedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Milli takımımız bu büyük sahnede tarih yazacaktır' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu. "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılış töreninde konuşan Hacıosmanoğlu, "2002'de olduğu gibi milli takımımız bu büyük sahnede tarih yazacaktır" dedi.