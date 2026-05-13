Dünya Kupası öncesi... Dick Advocaat, Curaçao'ya geri döndü

13.05.2026 16:14:00
Cumhuriyet Spor
78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, 2026 Dünya Kupası öncesinde yeniden Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti.

Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi.

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu, Dick Advocaat'ı Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi" denildi.

Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti.

Curaçao, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki İzlanda rekorunu (yaklaşık 350 bin) geride bıraktı.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İtalya'da Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı! Real Betis'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya kattığı Sofyan Amrabat'ın takımdaki geleceğinin sezon sonu yapılacak değerlendirmelerle kesinleşeceği iddia edildi.
Ferdi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Benim için çok zordu' 2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu.