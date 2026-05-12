Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu

12.05.2026 10:05:00
Hilmi Türkay
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İtalya'da Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Safi, İtalya Serie A'nın 36. haftasında oynanan ve Milan'ın 3-2 mağlup olduğu Atalanta maçını yerinde takip etti. 

KULÜP YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Hakan Safi’nin transfer etmek istediği ismin Milan forması giyen 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao olduğu öğrenildi. Safi’nin görüşmeleri ilerletmek için hem Milan yetkilileriyle hem de Portekizli oyuncunun temsilcileriyle temasta bulunduğu kaydedildi. 

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

26 yaşındaki oyuncunun Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken istenen bonservis bedelinin 50-60 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi. 

