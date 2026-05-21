Dünya Kupası öncesi Ebola alarmı: Antrenman kampı iptal edildi

21.05.2026 15:26:00
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkedeki hazırlık kampını Ebola salgını nedeniyle iptal etti. FIFA'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiği ve durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası'nda K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin hazırlık kampıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FIFA DURUMU TAKİP EDİYOR

Athletic'e konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti sözcüsü Jerry Kalemo, ülkedeki ebola salgını nedeniyle takımın kamp yerinin değiştiğini söyledi. Kalemo açıklamasında, "Takımın Kinşasa'daki antrenman kampı iptal edildi. Kamp artık Belçika'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan bir FIFA sözcüsü ise Athletic'e verdiği demeçte, "FIFA, Ebola salgınıyla ilgili durumun farkında ve durumu yakından takip ediyor. Takımın tüm tıbbi ve güvenlik yönergelerinden haberdar olmasını sağlamak için Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile yakın iletişim halindeyiz" dedi.

Haberde ABD hükümetinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret eden herkesin ülkeye girişini 21 gün süreyle yasakladığı ve açıklanan kuralın 30 güne çıkarılmasının tartışıldığı aktarıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı 17 Haziran'da Houston'da Portekiz'e karşı oynayacak. Bu maçın ardından Afrika temsilcisi sırasıyla 23 Haziran'da Guadalajara'da Kolombiya'yla ve 27 Haziran'da Atlanta'da Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.

Açıklanan Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun da ülke dışında forma giydiği ve hiçbirinin turnuva öncesinde ülkeye giriş yapmadığı belirtildi. 

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 ülkenin birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'daki Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başlayacak. Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

