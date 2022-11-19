Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında tanıdık isimler!

Dünya Kupası öncesi hazırlık karşılaşmasında Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Mısır Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:55
Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında tanıdık isimler!
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Dünya Kupası öncesi milli takımlar hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Roberto Martinez'in çalıştırdığı Mısır, Mostafa Mohamed ve Trezeguet'in golleriyle Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens oyuna 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli golcü oyuncu Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika süre aldı.

Trabzonsporlu Trezeguet 1 gol kaydettiği karşılaşmada 88 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın Fransa'nın Nantes takımına kiraladığı Mostafa Mohamed 1 gol attığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı.

Mısır'ın teknik direktörü Roberto Martinez uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda görev almıştı.


2022 FIFA Dünya Kupası Mısır Belçika hazırlık maçı

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