Dünya Kupası Play Off biletini garantiledik... Bizim Çocuklar, Bulgaristan'ı 2 golle devirdi!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi. Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.

DİREKT GİTMEMİZ İÇİN MUCİZE LAZIM

A Milli Takımımızın son hafta direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı bulunuyor. Milliler, İspanya'yı deplasmanda 8 farklı yenmesi durumunda averajla lider olarak direkt katılım sağlama hakkı kazanacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 2-0 Bulgaristan

89' İsmail Yüksek, sarı kart görerek İspanya maçında cezalı duruma düştü.

88' Milli Takımımızda Arda Güler çıktı, Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

87' İsmail Yüksek ceza sahası dışından kaleye vurdu, top az farkla dışarı gitti.

86' Bulgaristan'da Georgi Rusev oyundan çıktı, Vladimir Nikolov onun yerine oyuna dahil oldu.

83' GOL | Farkı 2'ye çıkarıyoruz. Duran topta yapılan ortada Atanas Chernev topu kendi ağlarına yolladı.

81' Kaan Ayhan bir sakatlık geçiriyor. Kaan çıkarken Atakan oyuna dahil oldu.

79' Bulgaristan gole yaklaştı. Georgi Rusev ceza sahasına girdi ve plasesini yaptı. Uğurcan iyi bir kurtarışla topu çeldi.

77' Kerem Aktürkoğlu, hızlı atakta uzaklardan kaleyi düşündü.Top üstten farklı şekilde auta gitti.

72' Bulgaristan'da Andrian Kraev ve Zdravko Dimitrov oyundan çıkarken yerlerine Petkov ve Chochev dahil oldu.

71' Yine mükemmel geldik. Oğuz'un pasında İsmail ceza sahası içinde boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

67' Kenan Yıldız topla adeta şov yaptı, çalımını attı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruş yandan auta gitti.

65' Martin Georgiev, Kenan Yıldız'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

64' Bulgaristan'da oyuncu değişikliği. Despodov oyundan çıkarken Minchev oyuna girdi.

63' Hakan Çalhanoğlu, kornerden seken topa uzaklardan vurdu. Kaleci Mitov topu kornere çeldi.

62' Kerem Aktürkoğlu'ndan kaleye bir şut daha. Savunmaya çarpan bu top süzülerek kornere gitti.

60' Milli takımımızda oyuncu değişikliği. Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik oyundan çıkarken Kaan Ayhan ve Mert Müldür oyuna girdi.

58' Bulgaristan gole çok yaklaştı! Georgi Rusev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten oyun alanına döndü.

56' Hızlı atakta Oğuz Aydın topu sağ kanattan getirdi. Yaptığı ortada Kerem kafayı vurdu, top çok az farkla üstten dışarı gitti.

47' İsmail Yüksek çok iyi ortaladı, Kerem kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

46' İkinci yarıya başlarken Merih Demiral yerini Samet Akaydın'a bıraktı.

43' Despodov, frikikte isabeti bulsa da Uğurcan topu kontrol etmekte zorlanmadı.

42' Bulgaristan, ceza sahasının 10 metre kadar gerisinden bir serbest vuruş kullanacak.

40' Arda Güler, hakeme gösterdiği tepkinin ardından sarı kart gördü.

34' Arda Güler ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top kaleci Mitov'da kaldı.

32' Bulgaristan, kaptığı topta hızlı bir atak şansı yakaladı ancak Zeki Çelik zamanında müdahale etti ve tehlike engellendi.

22' A Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Kerem topu klas aldı, uzak köşeye yerden şık bir vuruş yaptı. Kaleci harika kurtardı.

20' Milli takımımızda Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

18' GOL | A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16' Hakan Çalhanoğlu'nun frikiğinde top barajdan döndü. Karar elle oynama ve penaltı!

15' A Milli Takımımız, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13' Gole çok yaklaştık! Kenan Yıldız müthiş çalımlarla topu getirdi, Kerem Aktürkoğlu ile topu buluşturdu. Kerem'in kale ağzından yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti!

7' Kenan Yıldız, sol kanattan mükemmel bir çalımla ceza sahasına girdi, içeriye çevirdiği topta savunma topu uzaklaştırdı.

5' Abdülkerim Bardakcı ile gole çok yaklaştık! Köşe vuruşunda gelen ortaya Abdülkerim kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

4' Millilerimiz Hakan Çalhanoğlu ile ceza sahasına girdi. Pozisyonun sonunda korner kazandık.

3' Bulgaristan bir korner kazandı. Yapılan ortada ön direkte yaptıkları vuruş dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.