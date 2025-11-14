A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 15:23:00
A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #sakatlık #emirhan topçu

