A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

