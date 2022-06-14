Dünya Kupası’na katılan son takım Kosta Rika oldu
Yeni Zelanda'yı 1-0 yenen Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Kıtalararası play-off final maçında Kosta Rika ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.
Kosta Rika müsabakayı henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 kazanarak Katar’da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanan son ülke oldu.
Yeni Zelanda'da Chris Wood'un 39. dakikada attığı gol yapılan VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edilirken, Barbarouses de 69. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.
Kosta Rika, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda İspanya, Almanya ve Japonya ile mücadele edecek.
FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
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