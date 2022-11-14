Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı
Brezilya, Dünya Kupası'nda 5 şampiyonlukla ilk sırayı aldı, Almanya ve İtalya dörder kez mutlu sona ulaştı. 8 kez finalist olan Almanya ile 7 kez finale çıkan Brezilya, bugüne dek sadece bir defa finalde karşılaştı.
Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı.
İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2018 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanı Brezilya'ya ait. "Sambacılar" 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise dörder kez mutlu sona ulaştı.
Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.
Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.
URUGUAY, İNGİLTERE VE İSPANYA FİNALDE KAYBETMEDİ
Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.
İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.
DÜNYA KUPASI'NIN EN DRAMATİK TAKIMI HOLLANDA
Dünya Kupası'nın en dramatik takımı, Hollanda olarak göze çarptı.
"Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı.
Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.
Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.
Bu arada birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan, kupanın bir adım uzağında kaldı.
ALMANYA 8, BREZİLYA 7 KEZ FİNALİST OLDU
Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu.
Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya 6, Arjantin, 5, Fransa 3 kez finale çıkmayı başardı.
Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.
FİNALLER VE SONUÇLARI
FIFA Dünya Kupası tarihinde yapılan finaller ve sonuçları şöyle:
|
Tarih
|
Şampiyon
|
Finalist
|
Sonuç
|
1930
|
Uruguay
|
Arjantin
|
4-2
|
1934
|
İtalya
|
Çekoslovakya
|
2-1 (Uzatma)
|
1938
|
İtalya
|
Macaristan
|
4-2
|
1950
|
Uruguay
|
Brezilya
|
2-1
|
1954
|
Batı Almanya
|
Macaristan
|
3-2
|
1958
|
Brezilya
|
İsveç
|
5-2
|
1962
|
Brezilya
|
Çekoslovakya
|
3-1
|
1966
|
İngiltere
|
Batı Almanya
|
4-2 (Uzatma)
|
1970
|
Brezilya
|
İtalya
|
4-1
|
1974
|
Batı Almanya
|
Hollanda
|
2-1
|
1978
|
Arjantin
|
Hollanda
|
3-1 (Uzatma)
|
1982
|
İtalya
|
Batı Almanya
|
3-1
|
1986
|
Arjantin
|
Batı Almanya
|
3-2
|
1990
|
Batı Almanya
|
Arjantin
|
1-0
|
1994
|
Brezilya
|
İtalya
|
0-0 (3-2 Penaltı)
|
1998
|
Fransa
|
Brezilya
|
3-0
|
2002
|
Brezilya
|
Almanya
|
2-0
|
2006
|
İtalya
|
Fransa
|
1-1 (5-3 Penaltı)
|
2010
|
İspanya
|
Hollanda
|
1-0 (Uzatma)
|
2014
|
Almanya
|
Arjantin
|
1-0 (Uzatma)
|
2018
|
Fransa
|
Hırvatistan
|
4-2
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