Dünya Kupası'nın en golcü takımı Fenerbahçe oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin golcüleri turnuvaya damga vurdu. Sarı-lacivertli takım, futbolcuları Dünya Kupası'nda gol atan ekipler baz alındığında 4 golle zirvede yer aldı.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin hücum hattı bu sezon adından sıkça söz ettiriyor.
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki gol yükünü çeken Enner Valencia ve Michy Batshuayi, milli takımlarında da adeta fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Valencia ve Batshuayi, attıkları gollerle ülkelerini sırtlıyor.
Valencia ve Batshuayi toplam 4 gole ulaşırken Dünya Kupası'nda geride kalan maçlar sonunda gol katkısı olarak Fenerbahçe'yi de en tepeye taşımayı başardı.
AVRUPALI TAKIMLAR FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ
Dev turnuvada en çok golü şu ana kadar Fenerbahçeli futbolcular attı. Valencia oynadığı 2 maçta attığı 3 golle krallık yarışında da zirvede yer alırken Batshuayi ise 1 maçta 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'den sonra futbolcuları en çok gol atan takımlar ise 3'er golle Barcelona, Milan ve PSG oldu.
Barcelona'nın yıldızları Ferran Torres ve Gavi, İspanya adına 3 gol kaydetti.
PSG'li Messi, Mbappe ve Soler'in de turnuvada 1!er golü bulunuyor. Milan'ın yıldız ismi Giroud ise Fransa ile ilk maçında 2 gol atarken, Rafael Leao da Portekiz formasıyla 1 gol kaydetti.
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